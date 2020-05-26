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"Шор называл Плахотнюка "шефом"", - утверждает банкир Вячеслав Платон
26.05.2020

Вся линия защиты Вячеслава Платона строится на том, что имел место глобальный заговор против него. Координируемый Владом Плахотнюком и исполняемый Иланом Шором (роль Влада Филата не раскрыта).

А возник заговор просто потому, что Влад Георгиевич уважаемый олякэ параноик, олякэ диктатор, олякэ мошенник, олякэ самодур. Всё так... 

Но почему нас не покидает ощущение, что причина всё же в другой плоскости, скажем так, плоскости схем, не связанных с "кражей миллиарда"?

@GK


 
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