Вячеслав Платон говорит, когда его освободят из тюрьмы

Бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что он не будет освобожден из тюрьмы до тех пор, пока правоохранительные органы не идентифицируют настоящих участников ограбления банка, а также доказательства этого. Такие заявления сделал бизнесмен в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Он утверждает, что после показаний, которых он сделал в рамках трех уголовных дел, возбужденных на имя Владимира Плахонтюка, он спросил власти, когда будет освобожден. „После допроса я спросил их: я дал все показания, предъявил доказательства моей невиновности, прокуроры подтвердили, что это так, когда меня отпустят? Мне сказали, что информацию нужно проверить. Что здесь проверять? Для этого нужны два, три дня проверок. Это был конец января”.

Вячеслав Платон также рассказал и о моменте, когда власти объявили, что не освободят его, даже если он невиновен. „Я был разочарован, я опустил руки. Я очень надеялся на то, что вот, появился новый генеральный прокурор, я все доказал, его прокуроры подтвердили, что информация правильная. Мне сказали: извини, друг, но мы должны доказать не только твою невиновность, но и то, кто виноват, и должны собрать необходимые доказательства. Я не понял, почему и как”, - добавил бизнесмен.

Вячеслав Платон утверждает, что помог выявить доказательства, подтверждающие вину бывшего лидера ДПМ. „Я понял, что у меня нет выбора, и предложил помощь. Я сказал им: у меня достаточно большой багаж знаний в области банковской системы. Я готов помочь вам, предоставить вам все схемы, все способы, чтобы все было ясно, потому что ваши сотрудники будут возиться с этим очень долго.

У них нет специального образования в этой области, а в моем случае никто не может сказать, что я не разбираюсь в банковской системе. Мы доказали, что компания Zenit принадлежит Плахотнюку и Шору. Все финансовые ресурсы, полученные компанией Zenit из BEM через Victoriabank, оказались у них”, - отметил Вячеслав Платон.

Генеральный прокурор Александр Стояногло объявил, что дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано, и в связи с этим будет инициирована процедура пересмотра приговора. В то же время он заявил, что одним из главных бенефициаров „кражи миллиарда” является Владимир Плахотнюк.