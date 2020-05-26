В расследовании дел Плахотнюка существует давление и саботаж, Вячеслав Платон

Бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что является главным свидетелем в трех уголовных делах, возбужденных на имя бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка. Он утверждает, что в ходе расследования Илан Шор и бывший лидер ДПМ попытались подкупить несколько человек, применить угрозы, попытки повлиять на свидетелей и уничтожения следственных материалов, отмечает IPN.

„Есть сумасшедшее сопротивление. Вы не представляете, через что прошли эти прокуроры, руководство Генпрокуратуры. Есть давление, саботаж, если я расскажу вам все об этом, вы мне не поверите”, - отметил Вячеслав Платон в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Несмотря на то, что не подписывал заявление о неразглашении информации из дела Владимира Плахотнюка, Вячеслав Платон утверждает, что он „связан” и не может рассказать больше, чтобы не навредить следствию.

Что касается того, что он является одним из главных свидетелей в трех уголовных делах, возбужденных на имя Влада Плахотнюка, Вячеслав Платон утверждает, что его допрашивали в течение десяти часов.

„Меня допрашивали два раза по пять часов. Меня допрашивал генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора, три прокурора Антикоррупционной прокуратуры и два представителя НЦБК. Вот такая команда. Я предоставил развернутую информацию о схемах, связанных с кражей миллиарда, о том, как была организована кража, о том, как все было замаскировано и какие следы они оставили”, - добавил Платон.

Генеральный прокурор Александр Стояногло объявил 18 мая, что дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано, и в связи с этим будет инициирована процедура пересмотра приговора. В то же время он заявил, что одним из главных бенефициаров „кражи миллиарда” является Владимир Плахотнюк.