Депутаты Шора опять нарушают закон – уверены в своей безнаказанности?

Четыре народных избранника от партии «Шор» участвовали в публичных мероприятиях.

В воскресенье, 24 мая, четверо депутатов Шора приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию системы освещения в селе Табэра Оргеевского района, сообщает realitatea.md.

Напомним, что 22 мая стало известно, что депутат Демпартии Евгений Никифорчук заражен вирусом нового типа CОVID-19.

В связи с этим, Зинаида Гречаный издала распоряжение об обязательном режиме самоизоляции для всех депутатов парламента Молдовы, обязывающее народных избранников самоизолироваться и соблюдать карантин до выяснения результатов анализов.

Видимо, распоряжение под подписью председателя парламента Молдовы депутатам от «Шор» - не указ.

В воскресенье, 24 мая, Марина Таубер, Виолета Иванова, Владимир Витюк и Игорь Химич приняли участие в торжественной манифестации, посвященной открытию системы освещения в селе Табэра Оргеевского района.

Более того, по завершению мероприятия на странице партии появился пресс-релиз с фотографиями депутатов и подробной информацией о том, как они приняли участие в мероприятии по запуску уличного освещения в селе.

Автор: Михаил Генчу