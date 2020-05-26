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Общество
Полный список новых послаблений, которые утвердили молдавские власти
26.05.2020

Список послаблений:

  1. с 26 мая возобновляется движение железнодорожного и пассажирского автотранспорта. Среди требований помимо обеспечения персонала защитными средствами и регулярными проверками состояния здоровья вошли: число пассажиров не должно превышать количество мест; регулярная дезинфекция салонов транспортных средств;
  2. с 1 июня в Кишиневе и в Бельцах возобновят работу все городские рынки. Требования: проверка температуры у покупателей на входе; социальная дистанция минимум один метр; администрация должна обеспечить работников базаров защитными средствами; рабочие места подлежат обязательной дезинфекции каждые три часа;
  3. с 1 июня откроются музеи и библиотеки, однако проведение в них массовых мероприятий будет по-прежнему запрещено;
  4. с 15 июня откроются кафе и рестораны (HORECA). Их владельцев обязали соблюдать повышенные меры безопасности и обеспечить персонал средствами защиты. Среди требований: за одним столом могут находиться максимум 4 человека, у всех посетителей на входе будут замерять температуру, соблюдение дистанции, санобработка помещений;
  5. с 15 июня будут открыты спортивные и фитнес-залы. Однако душевые, бассейны и общие раздевалки по-прежнему будут запрещены для посещения до особого распоряжения. Между занимающимися спортом должна сохраняться дистанция не менее двух метров, а на входе посетителям будут измерять температуру;
  6. отмена 14-дневного режима самоизоляции в случае, если нет признаков респираторной инфекции для водителей фур и сопровождающих грузы, граждан, приехавших на лечение, лиц, проходящих обучение за границей, командированных, представителей дипломатических миссий, сотрудников трансграничных подразделений, лиц, проезжающих Молдову транзитом.

@Sputnik


 
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