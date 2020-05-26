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Экономика
Мэрия Кишинева предлагает частно-государственное партнёрство...
26.05.2020

Мэрия Кишинева предлагает частно-государственное партнёрство для строительства и обустройства парковок.

Нечто подобное предлагал бывший мэр Дорин Киртоакэ, причем частным в том партнёрстве оказались аффилированные с ним компании. Нынешний мэр Ион Чебан предлагает проект с другого конца, но по сути недалеко ушедший от Киртоакэ.

За парковочный проект в мэрии бьются несколько политических групп и групп влияния, но, казалось, что мэр настроен жёстко оставить парковки в своём ведении, не допуская более никого.

На наш взгляд вся парковочная концепция  сходит из двух неправильных моментов:

Нельзя разгрузить - деавтомобилизировать - Кишинев, покуда столица остается главнейшим финансово-экономическим центром страны и, соответственно, центром притяжения людей. Надо комплексно развивать все молдавские территории, чтобы в Кишиневе общественный транспорт получил естественный, а не приказной импульс к расширению своей роли.

Не получится "оптимально" встроить парковки в текущие городские жилые и офисные ландшафты. Что и говорить, если не все периферийные новостройки возводят вместе с паркингом, а в центре это вообще никого не колышет. А значит или искать совсем инновационные технологии и подходы (на которые у мэрии нет денег) или разгружать центр города, освобождая его от разного рода нагрузки.

Чего там на выходе покажет мэрия не ведаем. Про наши мысли о парковочной концепции писали чуть ранее. Но пока впечатление очень неоднозначное.

@GK


 
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