Экономика на карантине.

Мнение доктора экономики Михаила Пойсика. Молдова – гастарбайтерозависимая страна. Деньги трудовых мигрантов являются важным источником поддержания уровня жизни наших граждан и соответственно, национальной экономики. По данным Всемирного банка, доля денежных переводов в РМ из-за рубежа составляет 16-20% ВВП.

Однако пандемия коронавируса вогнала глобальный рынок в крутое пике. По прогнозам, к концу года общие потери глобального рынка могут составить 2,7 трлн. долларов. Большинство стран закрылось на карантин.

Международные эксперты говорят, что мир сейчас накрывают две пандемии: вслед за волной эпидемии коронавируса идёт другая волна - финансово-экономического кризиса. В принципе, новый глобальный финансовый кризис ждут уже года два – слишком долго в экономике всё было хорошо, однако коронавирус может усугубить его последствия.

Новый мировой кризис будет более жестоким. Ведь чего не было в предыдущих кризисах – страны не запирались друг от друга. Сегодня же границы закрываются не только от перевоза граждан, но и от перевоза грузов. А у нас экономика очень сильно либерализована (половина нашего экспорта в Евросоюз – это продукция из давальческого сырья), и очень большой переток товаров. То есть экономика взаимоувязана, а тут каждый начнёт выживать сам за себя. К этому всё идет, и это очень больно ударит. Никогда мир ещё такого не переживал.

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