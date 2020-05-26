Пан или пропал: жителям Молдовы дан шанс жить и зарабатывать...

Второго карантина мы не переживем, поэтому важно сейчас не допустить катастрофы.

Итак, начиная с 1 июня Молдова пойдет на следующие послабления:

- возобновляют работу рынки и коммерческие центры; - возобновляет работу международный транспорт; - возобновляют работу рестораны; - возобновляют работы фитнес-центры.

Большинство граждан этих новостей ждало давно. Два месяца простоя окончательно опустошили кошельки жителей нашей страны. И если в начале эпидемии коронавируса большинство говорило, что лучше без работы и без денег, чем больными, то в мае запели другую песню – лучше заболеть, чем вот так жить – впроголодь.

Проблема в том, что коронавирус никуда не делся и, что еще хуже, пока нет предпосылок для его исчезновения. Руководство страны уже предупредило, что осенью нас, скорее всего, ожидает вторая, еще более смертоносная волна. Таким образом, затянуться эта общемировая беда может надолго. Поэтому очевидно, что прятаться по домам без доходов – теперь далеко не выход. Возможно, именно сейчас как раз и надо поработать и подзаработать, пока не наступили еще более опасные времена.

При этом важно понять и помнить, что послабления вводят не потому, что вирус закончился, а потому, что людям надо зарабатывать на жизнь. Но если после открытия произойдет вспышка заболеваемости, карантин могут возобновить и все снова закрыть. И тогда нас ждет настоящая беда – нищета и даже голод.

Получается, сейчас все зависит от нас. Как никогда раньше, от жителей страны требуется бдительность и ответственность, которой большинство никогда не отличалось. Что мы видим? Люди ходят к друг к другу в гости, гуляют толпами, ходят в магазины без масок – в общем, живут, как жили раньше. Между тем, мы ходим по лезвию ножа и рискуем не только здоровьем, но и возможностью элементарного обеспечения себя продуктами первой необходимости. Второго карантина большинство из нас не выдержат.

Нам дали шанс жить, но только по новым правилам. Мы можем даже на фитнес ходить с соблюдением этих правил. А можем не ходить, если опасаемся, – у нас есть выбор. Этим выбором нужно дорожить и не доводить ситуацию до того, что выбора у нас просто не будет. Будем ответственными и внимательными, будем соблюдать правила и законы, будем думать о себе и о других – будет нам счастье. Не будем – не выживем.

Беда в том, что те, кто понимает всю серьезность ситуации, и так ведут себя подобающим образом, а тем, кому все равно, и дальше будет наплевать. С ними разбираться должна полиция, которой тоже предстоит серьезная работа. И не нужно роптать на высокие штрафы – а как еще бороться с нарушителями?

ЛИДИЯ ТКАЧ