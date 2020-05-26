Пояснения премьера – почему HoReCa заработает только с 15 июня

Рестораны, бары, террасы и гостиницы откроются 15 июня. Такое решение было принято во время заседания Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья под номером 12.

Премьер-министр Ион Кику пояснил, почему члены комиссии постановили перенести дату открытия заведений HoReCa с 1 июня на 15 июня 2020 года.

- Во время заседания Чрезвычайной национальной комиссии в области общественного здоровья я предложил адаптировать (фактически снять) многие ограничения для экономической, спортивной или социокультурной деятельности. Часть этих предложений была принята эпидемиологами, другая – нет.

К сожалению, открытие HoReCa и спортивных залов с 1 июня не было одобрено врачами - только с 15.06.2020. Аргументы врачей и представителей ВОЗ привели к тому, что было принято соответствующее решение. Любое решение властей основывается на мнении и выводах специалистов. В данном случае врачей, - пояснил премьер.

Ранее президент Игорь Додон обнадежил экономических агентов, что вышеупомянутые заведения смогут открыться 1 июня, но Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению приняла другое решение.

Автор: Михаил Генчу