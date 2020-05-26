Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 26 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 26 мая 2020 года.
С одной стороны за сутки заболели всего 54 человека, с другой - резко возросло количество тех, кто под наблюдением - сразу на 1600 человек.
Итак, на 8.00 утра 26 мая ситуация в Молдове такая:
7147 (+54) - заражены
1485 (+4) из них - медработники
Количество тестов - 478 (-245)
261 (+11) - умерли
288 (+22) - в тяжелом состоянии.
25 (+4) - в критическом (на ИВЛ).
44398 (+1641) - под наблюдением.
3802 (+89) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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