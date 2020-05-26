Откуда пришли к нам известные суеверия?

Почему чёрная кошка сулит неприятности, разбитое зеркало – к болезни, а рассыпанная соль – к ссоре? Каждая из этих примет появилась не просто так…

Чёрная кошка

Усытым-полосатым издавна приписывали магические свойства. В Древнем Египте их считали верными спутницами богини любви Баст, которую изображали в виде женщины с головой кошки. Убийство же представителей кошачьего племени каралось смертной казнью.

Римляне тоже относились к хвостатым с почтением – кошки избавляли дома от мышей, но были довольно редки и стоили дорого. Однако позже коты и кошки распространились в качестве домашних любимцев по всей Европе.

Правда, во времена Средневековья кошки обзавелись дурной славой. Их считали пособниками ведьм и нередко сжигали на кострах вместе с хозяйками. В эту мрачную пору и появилось суеверие, которое по сей день говорит нам о том, что чёрный кот, перебежавший дорогу, сулит одни неприятности.

Почему же кошки стали предвестниками несчастий? И чем так сильно провинились именно чёрные животные? Объяснение довольно простое. Дело в том, что в средневековой Европе нередко вспыхивали эпидемии чумы. Это заболевание переносится грызунами, в первую очередь крысами, которыми улицы тогдашних городов буквально кишели. А где крысы, там и кошки, которых стали ошибочно считать виновницами заражения.

Поэтому, чтобы избежать болезни, кошек старались обходить стороной. Только вот как это сделать, если кошка чёрная, а на улице темно? Заметить животное можно, лишь столкнувшись с ним буквально нос к носу! Отсюда и поверье о чёрной кошке, несущей беду.

Разбитое зеркало

Дата рождения первого зеркала теряется где-то в глубине веков. Известно лишь, что стремление увидеть своё отражение было присуще человеку с самых давних пор.

Зеркала были в Древнем Египте, Шумерском царстве, Индии и Китае, Мексике и Перу. Их изготавливали из обсидиана, бронзы, отполированного серебра, золота и часто награждали магическими свойствами.

Так, в Поднебесной зеркала ставили рядом с входной дверью в дом, чтобы отразить дурные мысли завистников и негативную энергию «плохих» зданий – тюрем, больниц, игральных домов. Зеркало было в коллекции каждого мага или предсказателя – люди верили, что зеркальная поверхность может показывать картинки из прошлого или из будущего.

В средневековой Европе к зеркалам относились с опаской. Считалось, что человечество получило зеркало в дар от самого дьявола. Женщин объявляли ведьмами и сжигали на кострах только лишь за обладание зеркальцем. Тогда же и появилось поверье о том, что разбитое зеркало сулит болезнь и даже смерть своему обладателю.

Несмотря на кажущуюся абсурд­ность этого суеверия, в те времена разбитое зеркало действительно могло принести неприятности. Дело в том, что тогда зеркала изготавливались с применением ртути, и при малейшем повреждении зеркальной поверх­ности ртутные пары просачивались наружу, вызывая отравление.

Рассыпанная соль

Согласно примете, она предвещает ссору. Это суеверие, в отличие от предыдущих, родилось не в Европе, а в России во времена царя Алексея Михайловича. В ту пору соляной промысел на Руси не был развит, поэтому соль везли издалека и облагали всевозможными пошлинами.

Тогдашнее правительство повысило налоги на торговлю солью, что привело к росту цен на неё. Соль и до этого стоила весьма дорого, а прожить без неё было намного сложнее, чем сейчас, ведь холодильников в семнадцатом веке не было и соль использовалась в качестве консерванта.

Чтобы сохранить мясо, готовили солонину, рыбу тоже засаливали, овощи – квасили, поэтому, оставшись без соли, семья оказывалась под угрозой голода. Так что нет ничего удивительного, что рассыпавшего соль ожидало бурное недовольст­во со стороны родственников.

Отсюда же пошёл обычай бросать щепотку соли через левое плечо, чтобы предотвратить ссору, вызванную опрокидыванием солонки. Таким образом глава дома как бы показывал, что провинившийся прощён и хорошие отношения с ним ценнее дорогой соли.

Семейный психолог, арт-терапевт, Ольга Заводилина:

– Основа веры в приметы – отсутствие ощущения внутренней безопасности. Человеку кажется: если он свернул с дороги, которую перебежала чёрная кошка, или отказался от своих планов, встретив женщину с пустым ведром, он таким образом позаботился о себе и избежал неприятностей, защитил себя.

Чтобы не зацикливаться на суевериях, придётся научиться заботиться о себе иначе. То есть, фактически, развивать гибкость, которая даёт возможность адекватно реагировать даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Ведь, пытаясь предсказывать будущее при помощи примет, человек не заглядывает в грядущее, а лишь программирует себя на определённое развитие ситуации. Но если ход событий отличается от надуманного, человек теряет уверенность в себе и не может быстро изменить свои действия исходя из обстоятельств.

Поэтому, чтобы не зависеть от суеверий, важно работать со своим ощущением внутренней безопасности. Понять, что именно вас тревожит, и научиться заботиться о себе без опоры на приметы. Например, встретившись с чёрной кошкой перед важной встречей, вместо того чтобы готовиться к поражению, подумайте, что вам нужно сказать коллегам, о чём важно не забыть. Можно даже зафиксировать основные тезисы, это поможет повысить уверенность в себе.