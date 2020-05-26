Откуда пришли к нам известные суеверия?

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Почему чёрная кошка сулит неприятности, разбитое зеркало – к болезни, а рассыпанная соль – к ссоре? Каждая из этих примет появилась не просто так…
Чёрная кошка
Усытым-полосатым издавна приписывали магические свойства. В Древнем Египте их считали верными спутницами богини любви Баст, которую изображали в виде женщины с головой кошки. Убийство же представителей кошачьего племени каралось смертной казнью.
Римляне тоже относились к хвостатым с почтением – кошки избавляли дома от мышей, но были довольно редки и стоили дорого. Однако позже коты и кошки распространились в качестве домашних любимцев по всей Европе.
Правда, во времена Средневековья кошки обзавелись дурной славой. Их считали пособниками ведьм и нередко сжигали на кострах вместе с хозяйками. В эту мрачную пору и появилось суеверие, которое по сей день говорит нам о том, что чёрный кот, перебежавший дорогу, сулит одни неприятности.
Почему же кошки стали предвестниками несчастий? И чем так сильно провинились именно чёрные животные? Объяснение довольно простое. Дело в том, что в средневековой Европе нередко вспыхивали эпидемии чумы. Это заболевание переносится грызунами, в первую очередь крысами, которыми улицы тогдашних городов буквально кишели. А где крысы, там и кошки, которых стали ошибочно считать виновницами заражения.
Поэтому, чтобы избежать болезни, кошек старались обходить стороной. Только вот как это сделать, если кошка чёрная, а на улице темно? Заметить животное можно, лишь столкнувшись с ним буквально нос к носу! Отсюда и поверье о чёрной кошке, несущей беду.
Разбитое зеркало
Дата рождения первого зеркала теряется где-то в глубине веков. Известно лишь, что стремление увидеть своё отражение было присуще человеку с самых давних пор.
Зеркала были в Древнем Египте, Шумерском царстве, Индии и Китае, Мексике и Перу. Их изготавливали из обсидиана, бронзы, отполированного серебра, золота и часто награждали магическими свойствами.
Так, в Поднебесной зеркала ставили рядом с входной дверью в дом, чтобы отразить дурные мысли завистников и негативную энергию «плохих» зданий – тюрем, больниц, игральных домов. Зеркало было в коллекции каждого мага или предсказателя – люди верили, что зеркальная поверхность может показывать картинки из прошлого или из будущего.
В средневековой Европе к зеркалам относились с опаской. Считалось, что человечество получило зеркало в дар от самого дьявола. Женщин объявляли ведьмами и сжигали на кострах только лишь за обладание зеркальцем. Тогда же и появилось поверье о том, что разбитое зеркало сулит болезнь и даже смерть своему обладателю.
Несмотря на кажущуюся абсурдность этого суеверия, в те времена разбитое зеркало действительно могло принести неприятности. Дело в том, что тогда зеркала изготавливались с применением ртути, и при малейшем повреждении зеркальной поверхности ртутные пары просачивались наружу, вызывая отравление.
Рассыпанная соль
Согласно примете, она предвещает ссору. Это суеверие, в отличие от предыдущих, родилось не в Европе, а в России во времена царя Алексея Михайловича. В ту пору соляной промысел на Руси не был развит, поэтому соль везли издалека и облагали всевозможными пошлинами.
Тогдашнее правительство повысило налоги на торговлю солью, что привело к росту цен на неё. Соль и до этого стоила весьма дорого, а прожить без неё было намного сложнее, чем сейчас, ведь холодильников в семнадцатом веке не было и соль использовалась в качестве консерванта.
Чтобы сохранить мясо, готовили солонину, рыбу тоже засаливали, овощи – квасили, поэтому, оставшись без соли, семья оказывалась под угрозой голода. Так что нет ничего удивительного, что рассыпавшего соль ожидало бурное недовольство со стороны родственников.
Отсюда же пошёл обычай бросать щепотку соли через левое плечо, чтобы предотвратить ссору, вызванную опрокидыванием солонки. Таким образом глава дома как бы показывал, что провинившийся прощён и хорошие отношения с ним ценнее дорогой соли.
Семейный психолог, арт-терапевт, Ольга Заводилина:
– Основа веры в приметы – отсутствие ощущения внутренней безопасности. Человеку кажется: если он свернул с дороги, которую перебежала чёрная кошка, или отказался от своих планов, встретив женщину с пустым ведром, он таким образом позаботился о себе и избежал неприятностей, защитил себя.
Чтобы не зацикливаться на суевериях, придётся научиться заботиться о себе иначе. То есть, фактически, развивать гибкость, которая даёт возможность адекватно реагировать даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Ведь, пытаясь предсказывать будущее при помощи примет, человек не заглядывает в грядущее, а лишь программирует себя на определённое развитие ситуации. Но если ход событий отличается от надуманного, человек теряет уверенность в себе и не может быстро изменить свои действия исходя из обстоятельств.
Поэтому, чтобы не зависеть от суеверий, важно работать со своим ощущением внутренней безопасности. Понять, что именно вас тревожит, и научиться заботиться о себе без опоры на приметы. Например, встретившись с чёрной кошкой перед важной встречей, вместо того чтобы готовиться к поражению, подумайте, что вам нужно сказать коллегам, о чём важно не забыть. Можно даже зафиксировать основные тезисы, это поможет повысить уверенность в себе.
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