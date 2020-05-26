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Схема Плахотнюка: Как беглый молдавский олигарх собирается снять с поста Генпрокурора Стояногло
26.05.2020

Для этой цели бросаются немалые суммы на подкуп депутатов парламента. Предприниматель Вячеслав Платон заявил, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк является бенефициаром и «организатором» кражи миллиарда, а расследование Генеральной прокуратуры привело к усилению борьбы за влияние.

По его словам, Плахотнюк пытается снять с должности нынешнего Генерального прокурора, а после неудачной попытки начался процесс подкупа депутатов, чтобы повлиять на юстицию. Об этом Вячеслав Платон заявил на ТV8.

Так, Платон заявил, что бывший лидер демократов пытается дистанционно реализовать свой сценарий, «по телефону и используя некоторых депутатов, знающих какие суммы денег, кому и за что передать».

По его мнению, первоначальный план Плахотнюка состоял в том, чтобы Конституционный суд объявил незаконным изменения в законе, на основе которого был организован конкурс по отбору Генерального прокурора. Затем судебная инстанция должна была аннулировать конкурс – по требованию одного из участников конкурса.

- Это вариант не прошел, потому что множество людей высказали свое недовольство. Влиятельные люди высказали свое недовольство. Я не верю, я знаю, что так должно было произойти. Была попытка отстранить Генерального прокурора, - сказал Платон.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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