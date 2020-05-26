Что за политика в Молдове? Нерукопожатные готовы идти вместе с нерукопожатными...

Из сложившегося в молдавской политике положения хорошего выхода нет. Правительство не из лучших, но его отставка в условиях пандемии – нехорошая затея.

Так считает политический аналитик Алексей Тулбуре.

«Не представляю себе ситуации, когда за правительство голосуют партии вместе - PAS, Платформа ДА, группа Про-Молдова и партия ШОР. Две последние и их лидеры абсолютно нерукопожатные, сотрудничество с ними дискредитирует любую политическую силу, рискнувшую на это пойти.

Не надо забывать и то, что к Канду и Шор сегодня перебегают депутаты из ДПМ по той же преступной схеме, по которой заманивал, загонял в свою партию депутатов из других партий Плахотнюк. С такими «заслуженными людьми» не то что политикой, никаким сколько-нибудь приличным делом заняться нельзя», - отметил аналитик.

Он напомнил, что PAS и Платформа ДА поссорились и уже не выступают с единых позиций. Это только ослабляет их положение в любых консультациях и переговорах, которые сегодня имеют место в парламенте и вне его.

Тулбуре считает приемлемым вариантом, в условиях невозможности проведения досрочных выборов в 2020 году, возвращение к формуле большинства ПСРМ – АCUM (PAS и Платформа).

@VM