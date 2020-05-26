Как лягут карты Плахотнюка – комментарий корреспондента «Блокнот Молдова» для NewsFront

Что произойдет после объявления в Молдове ареста Владимира Плахотнюка? Сотрудник «Блокнот Молдова», автор проекта «Случайный корреспондент» Николай Костыркин обозначил свою позицию по этому вопросу.

– Недавно бывший премьер РМ Ион Стурза заявил, что зеленый свет в большие мошеннические схемы Плахотнюку дал его посаженый сын Андриан Канду. Это похоже на правду. Канду шел по классическому пути становления западного мальчика-мажора, и ему были открыты те дороги, которые для таких, как бывший сутенер Плахотнюк, открыты не всегда, - отметил Костыркин в интерактивном эфире передачи «На самом деле» с Сергеем Веселовским.

По словам, Костыркина, представители оппозиции останутся разрозненными и не смогут объединиться, чтобы переманить к себе еще кое-кого из депутатов и отправить в отставку правительство Иона Кику, потому что у каждого из лидеров оппозиции слишком большие амбиции, чтобы идти остальным товарищам по несчастью на уступки, если, конечно «вашингтонский обком» не распорядится, или же Плахотнюк не даст денег.

– Что касается заочного ареста Плахотнюка, то это сделано больше для процедуры. Пока он нужен Штатам, они его не отдадут ни под каким предлогом, - сказал Костыркин.

Подготовил Михаил Генчу