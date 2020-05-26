В среду на всей территории Молдовы ожидаются дожди с грозами

В Молдове сохранится прохладная дождливая погода.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 27 мая, на всей территории страны ожидаются грозовые дожди. Воздушные потоки с севера сдерживают обычное для этого времени года потепление – днем температура держится на отметке +17…+22 градусов по Цельсию. Атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная активность минимальная.

В северных районах республики ночью ожидается от +5 до +9 градусов. Начавшийся с ночи дождь имеет все шансы продержаться весь день, время от времени переходя от моросящего к грозовому. Днем будет от +17 до +20 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +6 до +10 градусов, днем – от +18 до +21 градусов Цельсия. День будет переменчивый – то яркое солнце, то дождь и гроза. Вероятно усиление ветра до 11 м/с.

На юге Молдовы погода также будет переменчивой. Ночью температура будет колебаться от +7 до +11 градусов, днем поднимется до +22 градусов тепла. Синоптики обещают дожди, местами сильные. Во второй половине дня может усилиться ветер – его порывы будут достигать 12 м/с.

В последующие сутки погода существенно не изменится – будет не жарко и дождливо.