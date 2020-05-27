По мнению членов Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct», в конце первой недели июня из страны начнется регулярный экспорт черешни и сформируется «рабочий» диапазон оптовых цен на этот товар. При этом, как полагает председатель организации Виталий Горинчой, цены на экспортную черешню на старте нынешнего маркетингового сезона вряд ли будут сопоставимы или выше, чем в тот же период прошлого года.

Наиболее вероятным ценовым уровнем на молдавскую черешню, поставляемую в РФ, в начале июня некоторые садоводы-экспортеры считают $1,5-2,0/кг. По их мнению, к середине июня на российском рынке увеличится предложение черешни из стран Центральной Азии, Турции и, возможно, Балкан, в результате чего нынешний, достаточно высокий, ценовой уровень на эту продукцию снизится.

Кроме того, как утверждают руководители крупных предприятий, из-за весенних заморозков даже в интенсивных черешневых садах Молдовы урожайность резко сократится. Если в прошлом году она в среднем составляла 19-21 т/га, то в нынешнем, вероятно, будет не более 10 т/га.

Качество продукции, по крайней мере – в начале лета, тоже будет сравнительно невысоким. В конце мая в стране, наконец, пошли дожди, но это не лучший сценарий для косточковых фруктов ранних сортов накануне и в период уборки урожая. В Молдове лишь немногие сады черешни оборудованы системами антидождевой защиты.