В Молдову не дошли тысячи тонн посылок – они зависли на складах стран-отправителей

Тысячи тонн посылок, которые должны были прибыть в Молдову, заблокированы в транзитных зонах стран происхождения.

По данным «Почты Молдовы», около ста тысяч тонн посылок, которые должны были прибыть в Молдову, остались заблокированными на складах стран происхождения. В связи с пандемией, вызванной коронавирусом Covid-19, почтовая деятельность во всем мире была практически полностью приостановлена вместе с регулярными рейсами. Из-за этого в транзитных зонах оказались заблокированы практически все международные отправления.

Большая часть посылок, направленных в адрес молдавских граждан, была заказана в Китае – 42943 кг. Далее следуют: Германия – 10982 кг, Франция – 597 кг, Великобритания – 3189 кг, Израиль – 1529 кг, Нидерланды – 4800 кг, Сингапур – 4982, Турция – 3700 кг.

Как отметили в ведомстве, некоторые организованные чартерные рейсы не принимают на борт посылки и другие почтовые отправления, поскольку они предназначены исключительно для граждан. В дальнейшем Poşta Moldovei будет получать посылки и и другие почтовые отправления наземным путем в рамках договоренностей с Poşta Română и Ukrposhta, сообщает agora.md.

В то же время в офисах «Почты Молдова» скопилось более 6000 невостребованных бенефициарами почтовых отправлений. Всем получателям было отправлено сообщение на телефон либо уведомление на домашний адрес о наличии посылки. Почта напоминает, что если посылки не будут востребованы в установленный срок, они будут отправлены обратно в центр обработки почты в Кишиневе, а после – возвращены отправителям.

Подготовил Михаил Генчу