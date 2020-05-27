158 новых случаев COVID-19 на конец дня 26 мая

В течение сегодняшнего дня, 26 мая, было подтверждено 158 новых случаев COVID-19, из которых 19 – среди медицинских работников. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 7305, из них 3154 случая являются активными. Данные были предоставлены министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну на брифинге для прессы, передаёт IPN.

По словам министра, сегодня было обработано 1118 тестов. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Кишинёве, Кахуле и приднестровском регионе. 82 человека излечились и были выписаны. Общее количество излеченных пациентов достигло 3884 человек. 19 больных находятся в крайне тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, 256 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Помимо четырёх случаев смерти, о которых было объявлено утром, министр сообщила ещё о двух случаях. Количество смертей, зарегистрированных с начала эпидемии, достигло 267.

Виорика Думбрэвяну сообщила, что в Центре временного размещения взрослых с психическими расстройствами в Бэдичень (Сорока), где был выявлен очаг COVID-19, новым типом коронавируса заразились 122 подопечных, 38 из которых были госпитализированы. В Центре временного размещения лиц с ограниченными возможностями в Кочиерь было зарегистрировано 74 случая заражения, из которых 14 человек проходят лечение в больнице, а 60 – уже вылечились.

Министр также отметила, что сегодня медицинская система страны получила от Болгарии и Катара помощь в виде защитного и дезинфицирующего оборудования.