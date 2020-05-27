Глава МИДЕИ: Второй транш макрофинсовой помощи от ЕС поступит в Молдову в случае утверждения ряда законов

Второй транш макрофинсовой помощи от ЕС поступит в Молдову в случае утверждения ряда законов. Министр иностранных дел Олег Цуля отметил, что правительство должно доложить европейским партнерам о принятых мерах до конца этой недели. До тех пор, вопрос обсудят в рамках видеоконференции с экспертами Совета Европы.

"Формально, у нас время до конца мая. Признаю, что некоторые решения, в том числе проведение заседаний онлайн, могут помочь продвинуться по определенным вопросам. Оговоренный срок - 31 мая, тогда Молдова должна будет доложить о достигнутых прогрессах", - сказал глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что Молдова не упустит европейские деньги, поскольку часть необходимых законов утверждены.

"На заседании на прошлой неделе были приняты два важных закона. Первый - Закон о санкциях за отмывание денег. Второй - о закупках в сфере госорганов. Это очень важный сигнал, который мы передали ЕС. Все, что можно сделать в период пандемии, когда парламент нефункционален, очень важно для правительства и парламента", - сказал он.

Ранее докладчик Европарламента по Молдове Драгош Тудораке в своем аккаунте в ФБ писал о риске потери второго транша макрофинсовой помощи, в случае невыполнения ряда условий. Речь идет о 30 миллионах евро. Свою озабоченность по этому поводу выразила и парламентская оппозиция.

Депутат ПДС Сергей Литвиненко отметил, что среди условий - принятие Закона о регулировании деятельности НПО, отмена возможности получения гражданства через инвестиции, утверждение плана действий по реформе правосудия.

Литвиненко считает, что заседания парламента нужно проводить онлайн, поскольку народные избранники на карантине и когда будут проводиться пленарные заседания, неизвестно.

Программа макрофинансовой помощи предусматривает выделение ста миллионов евро. Первый транш в размере 30 миллионов евро Молдова получила в прошлом году.