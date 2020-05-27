Вячеслав Платон: “Плахотнюк до сих пор держит в руках нити молдавской политики”

Из интервью: Плахотнюк опять показал насколько он силен... насколько он влиятелен и насколько он держит в руках нити молдавской политики.

По итогам вчерашнего интервью, мы имеем сказать следующее:

Плахотнюк – по-прежнему пытается контролировать происходящее в Молдове, и ему, где-то, это еще удается. Шор – по-прежнему пытается торговаться со всеми, но у него – это уже не особо удаётся.

Стояногло – тот, кто вызывает страх и у Шора, и у Плахотнюка и, даже, у богоизбранной оппозиции.

Ну и вишенка на торте – на видео!

Два часа Наталья Морарь пыталась внушить Вячеславу Николаичу, что виноват во всем -Игорь Николаич. Два часа Вячеслав Николаич, пытался убедить Наталью Морарь – что виноват во всем Влад Георгич.