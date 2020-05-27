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Вячеслав Платон: “Плахотнюк до сих пор держит в руках нити молдавской политики”
27.05.2020

Из интервью: Плахотнюк опять показал насколько он силен... насколько он влиятелен и насколько он держит в руках нити молдавской политики.

По итогам вчерашнего интервью, мы имеем сказать следующее: 

Плахотнюк – по-прежнему пытается контролировать происходящее в Молдове, и ему, где-то, это еще удается.  Шор – по-прежнему пытается торговаться со всеми, но у него – это уже не особо удаётся.

Стояногло – тот, кто вызывает страх и у Шора, и у Плахотнюка и, даже, у богоизбранной оппозиции.
Ну и вишенка на торте – на видео! 

Два часа Наталья Морарь пыталась внушить Вячеславу Николаичу, что виноват во всем -Игорь Николаич. Два часа Вячеслав Николаич, пытался убедить Наталью Морарь – что виноват во всем Влад Георгич.  


 
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