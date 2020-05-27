В мунсовете Кишинева либералы (3 избранника из 51-го) потребовали запретить наружную рекламу "пропагандистского характера". Эта инициатива писалась целенаправленно против акции "Троллейбус Победы", которую запустил Sputnik Молдова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Но сразу несколько фракций встали на защиту "Троллейбуса Победы":

"Тот троллейбус, о котором вы говорите, на нем написано 75 лет Победы над фашизмом. Этим проектом вы признаете себя фашистами, уважаемые либералы в кавычках. Не надо разделять общество… Вам должно быть просто стыдно", - отметил социалист Александр Одинцов.

"Это не пропаганда, это история. Поэтому всей фракцией мы проголосуем против данного решения", - сказал социалист Виктор Поляков.

"ПКРМ выступает против таких решений. 75 лет Великой Победы мы отмечаем всей Молдовой. Поэтому это (инициатива – ред.) стыд и позор", - сказал советник-коммунист Николай Русол.

"Историю переписывать нельзя. И врать нельзя", - сказал советник от партии "Шор" Валерий Клименко.

Советники от блока ACUM демонстративно покинули зал заседаний во время обсуждения инициативы, но вернулись через некоторое время, чтобы проголосовать за перенос рассмотрения этого вопроса на следующую сессию мунсовета. Дата еще не определена.

Что думают жители Кишинева о "Троллейбусе Победы"?

@Sputnik Moldova