Ион Кику: Оппозиции невыгодно сейчас отправлять правительство в отставку

Премьер-министр Республики Молдова ион Кику считает, что оппозиция не собирается сейчас отправлять в отставку правительство, так как не готова взять на себя ответственность за дестабилизацию ситуации в стране за полгода до президентских выборов. Об этом он заявил, принимая участие в программе «Главное» с Лилией Бураковски на TVC21, передаёт IPN.

«О том, что это правительство должно быть отправлено в отставку, было озвучено еще 14 ноября, в день назначения этого правительства. Нападки на это правительство, как на совершенное и абсолютное зло не прекращались, и будут продолжаться. Последние три недели, как раз и не было инициатив об отставке правительства. До начала мая очень громко заявляли, что сразу после окончания Чрезвычайной ситуации будет зарегистрирован вотум недоверия правительству, отправим правительство в отставку и придем, покажем, как надо управлять страной», - подчеркнул премьер-министр.

Парламентская оппозиция не готова отправить правительство в отставку, потому что ей сейчас это не выгодно политически. «Сейчас они думают насколько разумно, с политической точки зрения, свергать это ненавистное правительство, и за оставшиеся до президентских выборов 6 месяцев, скомпрометировать себя окончательно и навсегда? Я думал, что они дальше будут делать? Они подождут, скорей всего, июль, август и потом возможно появится аппетит свергнуть это правительство за два месяца до президентских выборов. Это позволит им два месяца рассказывать, что во всем виновато предыдущее правительство, и обещать, в случае избрания именно этого человека президентом – всё в стране изменить к лучшему. Все эти движения легко читаемы», - сообщил премьер.

Ион Кику заявил, что даже если коалиция ПСРМ-ДПМ больше не будет иметь большинство в парламенте, он не подаст в отставку с поста премьер-министра: «Я считаю себя ответственным человеком, сам ввергать страну в нестабильность не хочу, не собираюсь, потому что это безответственно. Если нынешнее парламентское большинство перестанет существовать, мы не допустим дестабилизации ситуации. Конечно, в случае прекращения существования парламентского большинства, возможности правительства будут очень ограничены, потому что мы не будет понимать, будет ли поддержка в парламенте по тому или иному законопроекту.

А подавать в отставку не будем, потому что существует возможность, что в парламенте не будут спешить назначать нового премьера. И правительству светит перспектива, при котором исполняющий обязанности премьера или министра финансов должен будет думать, как платить зарплаты и пенсии, а в это время как кто-то в парламенте будет чувствовать себя очень уютно и смотреть, как кто-то себе шею ломает. Я не хочу делать такие безответственные шаги. Если кто-то хочет дестабилизировать ситуацию в стране – пусть берёт на себя ответственность. Ни я, ни мои коллеги не собираемся подавать мяч к сетке для оппозиции», заявил премьер.