Александр Стояногло об отношениях с Игорем Додоном, аресте прокуроров и сфабрикованных делах

Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что сделает все возможное, чтобы в Республике Молдова больше не было политически сфабрикованных дел и бизнесменов, лишенных бизнеса. Более того, он сообщил, что ряду прокуроров были предъявлены обвинения после того, как они преследовали некоторых людей, отмечает IPN.

„В настоящее время по отношению к прокурорам есть несколько уголовных дел. У нас есть прокуроры, которые находятся под арестом, потому что то, что сделали эти прокуроры, не имеет смысла, они перешли все границы. Представьте, что прокурор вместе с группой людей захватил имущество человека на сумму 1,8 млн. евро. Человек, о котором идет речь, находится в тюрьме за незначительное нарушение, например за то, что купил автомобиль не по той цене. В тюрьму был доставлен нотариус и человек переписал свое имущество на имя других людей. Потом его доставили в банк, и он перевел свои деньги на счета некоторых оффшорных компаний. Вот такая у нас была прокуратура”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.

Александр Стояногло утверждает, что после того, как он занял должность генпрокурора, не было случаев незаконного возбуждения уголовных дел. „Я взял на себя ответственность, прежде всего, перед моими коллегами. Я хочу, чтобы прокуроры набрались смелости, я верю в структуры прокуратуры. Несмотря на то, что у нас очень много проблем в системе, прокуратура имеет очень большой потенциал кадров. Есть очень много людей с очень хорошими профессиональными качествами. В последнее время я призывал коллег гордиться своей профессией и идти с поднятой головой. Я обещал, и я обещаю, что никаких заказных дел не будет. Как их не было за последние полгода, так не будет и в будущем”, - заявил он.

Александр Стояногло затронул и некоторые темы, которые широко освещаются в общественном пространстве. Например, генеральный прокурор говорит, что дело о коррупции 14 депутатов-коммунистов, которые несколько лет назад присоединились к Демократической партии, было закрыто из-за отсутствия убедительных доказательств. „Мы допросили некоторых депутатов, пытались собрать некоторые доказательства, но наши возможности в этом плане ограничены.

Такие доказательства могут быть зафиксированы только в момент, когда передаются деньги. Если исходить только из политических заявлений политиков, не думаю, что мы сможем доказать правду. Исходя из этого принципа, любой второй депутат может обвинить своего политического оппонента в том, что он был куплен, и на основании таких доказательств мы не можем предъявить обвинение человеку”, - сказал Александр Стояногло.

Что касается видеоматериалов, представленных депутатом Юрием Реницэ, в которых Игорь Додон получает от бывшего лидера ДПМ пакет, в котором могли быть деньги, глава Генпрокуратуры уточнил, что поручил изучить это дело одному из прокуроров. Кроме того, будут проведены экспертизы, чтобы продемонстрировать подлинность видеоматериалов. „Но обосновать всё обвинение только на основании этого видео нереально. Для получения дополнительных доказательств нам нужно в том числе допросить участников этого действия”, - сказал он.

И факт узурпации власти, который, по мнению некоторых депутатов, состоялся в июне 2019 года, будет нелегко расследовать. Александр Стояногло говорит, что в Молдове не было таких прецедентов, а это затрудняет работу прокуроров.

Отвечая на вопрос о своих связях с президентом Игорем Додоном, глава ГП отметил, что не хочет говорить об этом, потому что это было бы оправданием за то, чего на самом деле не существует. „Никто не видит, что вклад президента при назначении генерального прокурора является лишь формальностью. Глава государства подписал решение, вынесенное Высшим советом прокуроров. Доверие было предоставлено мне прокурорами, и моя задача - оправдать это доверие. Когда я увидел, что законодательство было изменено таким образом, что генпрокурором может стать любой человек с улицы, я решил, что это моя обязанность участвовать в этом конкурсе. У меня нет никаких обязательств перед какой-либо политической структурой, и не будет”.

Что касается дела, инициированного на имя бывшего депутата-демократа Константина Цуцу, генеральный прокурор уточнил, что оно уже было направлено в суд, по обвинению связанным с убийством в Оргееве. В то же время Александр Стояногло говорит, что Цуцу был отправлен в изоляцию во время задержания, потому что у него были признаки болезни COVID-19.