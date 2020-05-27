Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал о четырех этапах банковского мошенничества

Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что в случае банковского мошенничества было четыре больших этапа. Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год, второй этап произошел, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. Третий этап состоялся в ноябре 2014 года, а четвертый этап предполагает выявление бенефициаров, отмечает IPN.

„Первый этап это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены. Этот период называется „периодом Гачкевича”, 2009-2012 годов (Григорий Гачкевич – экс-руководитель Banca de Economii – пр. ред.). Сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн. долларов. Это десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов без возврата денег. Эти компании вызывались в суд, потому что не вернули кредиты, но их действия должны быть пересмотрены, потому что они участвовали в акциях по отмыванию денег, потому что эти деньги не использовались для реализации каких либо проектов, а были перечислены некоторым лицам путем перевода на счета оффшорных компаний”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.

Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. По словам Александра Стояногло, с этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шор. „Это произошло до ноября 2014 года, когда было предоставлено очень много кредитов, которые не были возвращены, или кредитов, которыми просто погашались предыдущие кредиты”.

Третий этап, объясненный генеральным прокурором, является очень сложным и продлился несколько дней. „В ноябре 2014 года два банка предоставили кредиты в размере 13 млрд. леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. В этот период были задействованы некоторые государственные учреждения, начиная с Национального банка, который подготовил план поддержки финансовой стабильности и представил его правительству. В момент, когда НБМ представил 14 ноября 2014 года план финансовой поддержки, он потребовал 6,3 млрд. леев.

Однако на заседании Комиссии по финансовой стабильности были включены две дополнительные позиции, в которых говорилось, что необходимо погасить межбанковские кредиты и кредиты резидентским компаниям, хотя такого прецедента нигде в мире не было. В то время межбанковские кредиты составляли 220 миллионов. Даже если мы возьмем эти 6,3, вся сумма, необходимая для финансовой поддержки страны, составила бы 6,5 млрд. леев, но в этих условиях Комиссия по финансовой стабильности решает предоставить 9,5 млрд. леев. Таким образом, оставались непокрытыми 3,5 млрд. леев. Эта сумма была подтверждена правительством Лянкэ.

С 13 по 17 ноября 2014 года Министерство финансов предоставило государственную гарантию, а с 19 ноября обанкротившийся банк Banca de Economi переводит деньги. В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов Banca de Economii более 2 млрд. леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка. Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире”, - уточнил глава Генпрокуратуры.

Четвертый этап, который также является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний. Александр Стояногло уточнил, что основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.