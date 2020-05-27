Генеральный прокурор детально рассказал, как воровали миллиард из банков Молдовы

Правоохранительные органы планируют выявить конечных бенефициаров банковского мошенничества.

Информация стала известна после эфира передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой стал Генеральный прокурор Александр Стояногло.

Он рассказал о том, что разграбление молдавских банков произошло в четыре больших этапа, и уже сейчас правоохранительным органам Молдовы стали известны детали этой мошеннической аферы.

Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год, когда бездарное правление BEM привело финансовое учреждение к проблемам и денежным потерям в особо крупных масштабах.

Второй этап произошел, когда контрольный пакет государственных акций в BEM был передан в частные руки.

Третий этап состоялся в ноябре 2014 года, а четвертый этап предполагает выявление бенефициаров, отмечает IPN.

- Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены. Этот период называется „периодом Гачкевича”, 2009-2012 годов (Григорий Гачкевич – бывший руководитель Banca de Economii). Сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн. долларов. Это десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов без возврата денег. Эти компании вызывались в суд, потому что не вернули кредиты, но их действия должны быть пересмотрены, потому что они участвовали в акциях по отмыванию денег, потому что эти деньги не использовались для реализации каких-либо проектов, а были перечислены некоторым лицам - путем перевода на счета оффшорных компаний, - пояснил генеральный прокурор.

На втором этапе Banca de Economii попала в руки лиц, близких к Илану Шору, и тут началось необоснованное финансирование компаний, связанных с бывшим мэром Оргеева.

- Это произошло до ноября 2014 года, когда было предоставлено очень много кредитов, которые не были возвращены, или кредитов, которыми просто погашались предыдущие кредиты, - рассказал Александр Стояногло.

Третий этап, который произошел всего за несколько дней, был весьма запутанным и сложным, но и он был разгадан.

- В ноябре 2014 года два банка предоставили кредиты в размере 13 млрд. леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. В этот период были задействованы некоторые государственные учреждения, начиная с Национального банка, который подготовил план поддержки финансовой стабильности и представил его правительству.

В момент, когда НБМ представил 14 ноября 2014 года план финансовой поддержки, он потребовал 6,3 млрд. леев. Однако на заседании Комиссии по финансовой стабильности были включены две дополнительные позиции, в которых говорилось, что необходимо погасить межбанковские кредиты и кредиты резидентским компаниям, хотя такого прецедента нигде в мире не было.

В то время межбанковские кредиты составляли 220 миллионов. Даже если мы возьмем эти 6,3, вся сумма, необходимая для финансовой поддержки страны, составила бы 6,5 млрд. леев, но в этих условиях Комиссия по финансовой стабильности решает предоставить 9,5 млрд. леев.

Таким образом, оставались непокрытыми 3,5 млрд. леев. Эта сумма была подтверждена правительством Лянкэ.

С 13 по 17 ноября 2014 года Министерство финансов предоставило государственную гарантию, а с 19 ноября обанкротившийся банк Banca de economi переводит деньги. В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов Banca de Economii более 2 млрд. леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка. Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире, - подытожил глава Генпрокуратуры.

На последнем этапе правоохранительные органы займутся отслеживанием денежных переводов, которые ушли на счета оффшорных компаний.

Генеральный прокурор подтвердил, что целью последнего этапа расследования станет выявление конечных бенефициаров банковского мошенничества.

Автор: Михаил Генчу