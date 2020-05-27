Шор может оказаться «на нарах» в Израиле

На этот момент экс-мэр Оргеева в Израиле, на своих прямых эфирах в Facebook он выглядит загорело и бодро.

Министр внутренних дел Павел Войку в эфире передачи на одном телеканалов рассказал, как Шор может быть привлечен к ответу, если его вина будет доказана.

- В сотрудничестве с коллегами из стран ЕС и Израиля, учитывая, что их законодательство позволяет, в случае заключения соглашения, привлечь Илан Шора к ответственности за особо тяжкое преступление и осудить его в Республике Молдова, а наказание он будет отбывать в Израиле. Мы рассматриваем такой сценарий.

Не так просто заключить это соглашение, потому что Илан Шор является гражданином Израиля, и он утверждает, что его преследуют по политическим мотивам, и что в Молдове он стал жертвой политической расправы, - пояснил министр МВД.

Напомним, что 30 июля 2019 года пресс-служба МВД заявила, что бывший мэр Оргеева бизнесмен Илан Шор был объявлен в международный розыск.

В августе 2019 года представитель Интерпола в Молдове Виорел Центю заявил, что Илан Шор находится в Израиле.

Позднее с беглого олигарха была снята депутатская неприкосновенность по запросу врио генпрокурора Думитру Робу.

Автор: Михаил Генчу