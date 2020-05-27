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Общество
Ион Чебан выполнил обещание, данное жителям Кишинева
27.05.2020

Последние годы автовладельцы бросали автомобили, где им вздумается.

После вступления в должность Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что будет бороться с незаконными парковками, которые уродуют облик Кишинева, и, в особенности, центр столицы.

К примеру, огромное количество автомобилей, самовольно оставленных перед Национальным театром оперы и балета, окончательно разбили тротуарную плитку, и привели ее в негодность для пеших прогулок.

Несколько месяцев назад Ион Чебан пообещал, что парковку уберут, а саму площадку перед театром обустроят.

Генпримар Кишинева сдержал свое слово – с сегодняшнего дня парковки у Национального опера театра и балета больше не будет.

Об этом стало известно из публикации Иона Чебана на личной странице в соцсети Facebook.

- Ранее я давал жителям Кишинева обещание, что сквер перед Национальным театром оперы и балета «Мария Биешу» не будет парковкой для автомобилей. Факты говорят сами за себя.

У входа в сквер с ул. Мария Чеботарь был установлен шлагбаум, блокирующий доступ водителям, которые ранее парковали свои машины прямо у порога театра.

Жители города должны наслаждаться этим местом, которое расположено в самом центре столицы и где около двух фонтанов гуляют семьи с детьми. А инсталляция «Люблю Кишинев» стала популярной и привлекает внимание как кишиневцев, так и гостей столицы? – написал примар Кишинева Ион Чебан на своей странице.

Автор: Михаил Генчу


 
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