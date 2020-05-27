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Экономика
Кто ж такой любимчик среди застройщиков в Кишиневе?
27.05.2020

А уши не от Шора ли растут? После того, как стало понятно, ради чьей стройки снесли почти полквартала в исторической части Кишинева, нам стало интересно, чем же еще славна компания Exfactor.

По данным портала construimorasul.md, Exfactor строил многоуровневую парковку в Кишиневском аэропорту (с этой идеей носилась компания Авиа Инвест, аффилированная Илану Шору), в 2019 году подписал контакт на обустройство автостанций, принадлежащих государству и компании Gările Auto Moderne, основателем которой является тот же Владимир Тону, учредитель Exfactor. Теперь эта строительная фирма может строить на автовокзалах коммерческие и другого рода площади. То есть, сдавать в аренду. То есть, обогащаться за счет пространства, находящегося на балансе у государства.

«Эксфактору» в 2019 году принадлежала и гостиница «Космос» в Кишиневе, а сам Тону, кстати, пожертвовал 1,3 миллиона леев на избирательную компанию Илана Шора, если верить материалам Radio Europa Liberă Moldova.

Подготовил Михаил Генчу


 
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