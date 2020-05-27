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Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 27 мая 2020
27.05.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 27 мая 2020 года.

Кажется рано расслабились. Если в понедельник к вечеру ковидом заболели всего 54 человека, то вчера уже - 158. Понятно, что были выходные, но вот когда и в будни будет по 30-40 человек, можно будет сказать, что эпидемия заканчивается. А пока - не теряем бдительности.

Итак, на 8.00 утра 27 мая ситуация в Молдове такая:

7305 (+158) - заражены

1504 (+19) из них - медработники

267 (+6) - умерли

256 (+32) - в тяжелом состоянии.

19 (-6) - в критическом (на ИВЛ).

43213 (-1185) - под наблюдением.

3884 (+82) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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