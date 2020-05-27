Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 27 мая 2020

|
|
...
|
Главная
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 27 мая 2020 года.
Кажется рано расслабились. Если в понедельник к вечеру ковидом заболели всего 54 человека, то вчера уже - 158. Понятно, что были выходные, но вот когда и в будни будет по 30-40 человек, можно будет сказать, что эпидемия заканчивается. А пока - не теряем бдительности.
Итак, на 8.00 утра 27 мая ситуация в Молдове такая:
7305 (+158) - заражены
1504 (+19) из них - медработники
267 (+6) - умерли
256 (+32) - в тяжелом состоянии.
19 (-6) - в критическом (на ИВЛ).
43213 (-1185) - под наблюдением.
3884 (+82) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|