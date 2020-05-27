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Властью данной им Канду и Шором: Санду и Нэстасе не заинтересованы в том, чтобы Плахотнюка доставили в Молдову
27.05.2020

Серджиу Мокану объяснил, почему политики не хотят экстрадиции олигарха.

- Санду не хочет, чтобы выдали Плахотнюка потому, что надеется вернутся во власть с помощью Канду и Шора, - уверен Серджиу Мокану. По мнению лидера движения «Антимафия» и Санду и Нэстасе надеются вернуться во власть, а это может случиться с помощью людей Плахотнюка – Андриана Канду и Илана Шора.

- Оппозиция, которая ушла из власти, отказалась от проекта по восстановлению государства, захваченного Плахотнюком. Они начали играть в последние два месяца в политические игры с Шором, с Канду, с другими, чтобы вновь оказаться во власти.

Говорю о Майе Санду, в первую очередь, а затем и о Андрее Нэстасе, который хочет каким-либо образом вернуться во власть. По этой причине оба не заинтересованы в том, чтобы Плахотнюка доставили в Молдову ”, - считает Мокану.


 
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