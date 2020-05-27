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Экономика
Дешевая клубничка в Молдове для гурманов и сексуальных игр
27.05.2020

За неделю цены на молдавскую ягоду упали ровно в два раза.

В Молдове сезон клубники: на базарчиках по секторам ее просто видимо-невидимо. Разного сортов и на любой вкус с кошельком. Продавцы уверяют что она молдавская, и, похоже, не врут: она перемешана с соломой, а кое-где можно разглядеть кусочки земли. С другой стороны, импортную завозят нынче только супермаркеты, как говорят.

Теперь о ценах. Они упали ровно в два раза по сравнению с прошлой неделей и варьируются от 50 до 80 леев. Ну, за 80 - это уже клубника с кулак сорта "мармелад", но по сладости она ничем не лучше более мелкой, но и более дешевой ягоды. - Берите больше, - просит меня продавце на базарчике у Афганского парка на Рышкановке.

- Да я лучше через пару дней заеду еще раз, - отвечаю.

- Смотрите, обещали дожди, много испортится и цены снова взлетят, - уговаривает он.

- Ок, давайте еще кило, - уступаю я под напором.

Позже уже дома выяснится, что поторопился брать много. Да, она вкусная, но товарный вид теряет очень быстро. Такое ощущение, что ее вырастили во многом для тех самых сексуальных игрищ, когда все надо сделать по-быстрому.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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