Канду в Чехии - с чего бы вдруг?

Андриан Канду сообщил в соцсетях, что находится сейчас в Чехии.

По его словам, он решил «отдохнуть» на время объявленного в парламенте перерыва на самоизоляцию в связи с тем, что у двух депутатов диагностирован коронавирус.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло сообщил для прессы, что сейчас проверяется деятельность Канду в связи с кражей миллиарда.

– Нет доказательств, что деньги были переведены на компании, аффилированные лично с Андрианом Канду. Но мы тщательно проверяем деятельность господина Канду. Речь идет о периоде, когда Канду был министром экономики, – сказал генпрокурор.

Как сообщает телеграм-канал «Невелехов», у Канду – чешское гражданство. Ранее была опубликована информация о том, что паспорт этой страны может быть и у посаженного отца Канду – Владимира Палхотнюка.

Тот же "Невелехов" замечает (цитируем дословно): "ходят слухи, что пользуясь дипломатическим иммунитетом, Андриан Канду завезет очередной транш от кумэтру для подкупа алчных недальновидных депутатов".

Подготовил Михаил Генчу