27 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Канду в Чехии - с чего бы вдруг?
27.05.2020

Андриан Канду сообщил в соцсетях, что находится сейчас в Чехии.

По его словам, он решил «отдохнуть» на время объявленного в парламенте перерыва на самоизоляцию в связи с тем, что у двух депутатов диагностирован коронавирус.

Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло сообщил для прессы, что сейчас проверяется деятельность Канду в связи с кражей миллиарда.

– Нет доказательств, что деньги были переведены на компании, аффилированные лично с Андрианом Канду. Но мы тщательно проверяем деятельность господина Канду. Речь идет о периоде, когда Канду был министром экономики, – сказал генпрокурор.

Как сообщает телеграм-канал «Невелехов», у Канду – чешское гражданство. Ранее была опубликована информация о том, что паспорт этой страны может быть и у посаженного отца Канду – Владимира Палхотнюка.

Тот же "Невелехов" замечает (цитируем дословно): "ходят слухи, что пользуясь дипломатическим иммунитетом, Андриан Канду завезет очередной транш от кумэтру для подкупа алчных недальновидных депутатов".

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
143
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.