Мнение: Майя Санду - продавец иллюзий

Константин Лазэр дает оценку председателю ПДС.

Своим мнением он поделился в публикации на личной странице в соцсети Facebook, выбирая довольно прямолинейные и жесткие выражения.

Он назвал Майю Санду «фантомным политиком» и «продавцом спасительных иллюзий», критикуя ее работу в должности министра образования, когда было положено начало уничтожения системы образования Молдовы.

Экс-омбудсмен прямым текстом говорит, что Майя Санду выполняла поручения извне.

– Изменения, касающиеся бакалавриата, институтов и сотрудников, были навязаны внешними финансистами и реализовались бы вне зависимости кто был бы министром, – указал Константин Лазэр.

Лидерские качества экс-премьера Майи Санду также вызывают большие сомнения, так как ей «не удалось, при всей той поддержке извне, построить политическую партию, сформулировать актуальную для общества политическую повестку».

Автор: Михаил Генчу