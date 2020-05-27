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Мнение: Майя Санду - продавец иллюзий
27.05.2020

Константин Лазэр дает оценку председателю ПДС.

Своим мнением он поделился в публикации на личной странице в соцсети Facebook, выбирая довольно прямолинейные и жесткие выражения.

Он назвал Майю Санду «фантомным политиком» и «продавцом спасительных иллюзий», критикуя ее работу в должности министра образования, когда было положено начало уничтожения системы образования Молдовы.

Экс-омбудсмен прямым текстом говорит, что Майя Санду выполняла поручения извне.

– Изменения, касающиеся бакалавриата, институтов и сотрудников, были навязаны внешними финансистами и реализовались бы вне зависимости кто был бы министром, – указал Константин Лазэр.

Лидерские качества экс-премьера Майи Санду также вызывают большие сомнения, так как ей «не удалось, при всей той поддержке извне, построить политическую партию, сформулировать актуальную для общества политическую повестку».

Автор: Михаил Генчу


 
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