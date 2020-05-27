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Общество
Глава МВД: Марина Таубер будет привлечена к правовой ответственности
27.05.2020

Вице-председателя партии «Шор» накажут за наплевательское отношение к чужим жизням.

Марине Таубер придется ответить по закону за несоблюдение режима самоизоляции. Также ее накажут за допущенные нарушения в период общенационального Чрезвычайного положения и в период Чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Об этом стало известно из заявления министра внутренних дел Павла Войку в эфире передачи на одном из телеканалов.

Министр пояснил, что сама вице-председатель партии нарушила обязательный для всех граждан режим самоизоляции.

При этом, Марина Таубер подвергла риску жизнь и здоровье граждан старше 63 лет – они участвовали в организованных протестах партии «Шор».

– Этим людям нельзя находиться в общественных местах, тем самым она подвергла их опасности. Кроме того, на этих мероприятиях было больше 50 человек. Уверен, что ее привлекут к ответственности, – заявил Павел Войку.

Автор: Михаил Генчу


 
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