Василий Анестиади (1928-2014) - молдавский учёный, морфолог человека и животных, академик АН МССР

Является лауреатом Государственной премии МССР. Награждён орденами: Знак Почёта, Дружбы народов, Трудовая слава, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Республики. Автор научных работ по морфологии сердечно-сосудистой системы в условиях нормы, патологии и старения организма.

Ректор медуниверситета Ион Абабий отметил, что доктор медицинских наук, профессор, член Академии наук Молдовы, ректор Государственного медицинского института в течение 23 лет, ректор университета Василий Анестиади был представителем поколения выдающихся врачей, педагогов и управляющих, поколения, пережившего войну и другие трудности.

«В 1946 году Анестиади связал свою судьбу с мединститутом, в котором прошел все этапы своей карьеры: от студента, докторанта, профессора университета, проректора, до ректора вуза и председателя Совета ректоров Молдовы. Научные исследования ученого касаются областей патологии, патобиологии и старения организма. Результаты его научных исследований нашли отражение более чем в 700 публикациях, в том числе и в 10 монографиях», — подчеркнул Абабий.

В свою очередь президент Академии наук Молдовы академик Георге Дука заявил, что Василе Анестиади был выдающейся личностью и ученым с твердым характером.

«В 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию, в 35 лет стал доктором наук, а в 37 лет избран членом Академии наук», — подчеркнул Дука.

Василий Анестиади родился 4 мая 1928 года в селе Сэрэтений Векь Оргеевского (сейчас Теленештского) района. Окончил с отличием Кишиневский медицинский институт (1951 год). Работал там же: аспирант, ассистент, с 1958 года — завкафедрой патологической анатомии, в 1962−1963 годах – проректор, в 1963−1986 годах – ректор. В 1986−1991 годах заведующий лабораторией патологии, в 1990−1995 годах член президиума Академии Наук Молдовы, с 1999 года директор научного центра патобиологии и патологии.

Лауреат Государственной премии Молдавской ССР (1977). Награжден многими орденами и медалями, в том числе «Орденом Республики». Ушел из жизни в 2014 году.