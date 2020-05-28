«Новости международной изоляции Молдовы» - наша страна подпишет трудовое соглашение с Израилем

Когда риторика оппозиции расходится с делом (почти всегда). В то время как некоторые представители оппозиции обожают судачить о том, что президент и премьер "ввергли Молдову в международную изоляцию" (таковой они считают то, что у руководства Молдовы отсутствуют деловые контакты с президентами Румынии и Украины - фигурами, в большой степени декоративными и лишенными политической субъектности), реальные новости полностью опровергают эти тезисы.

Так, как стало известно сегодня, в ближайшее время правительство Молдовы подпишет соглашение с правительством Израиля, которое позволит молдавским рабочим трудиться в Израиле в качестве домашних работников/сиделок у израильтян, с соблюдением всех прав трудящегося человека и социальным пакетом. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и соцзащиты сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу