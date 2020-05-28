Министр Павел Войку мог заразиться коронавирусом от коллеги по работе

Министр внутренних дел, вероятно, так и не узнал бы о заражении, если бы не сделал тест на COVID-19.

Министр внутренних дел Павел Войку рассказал, что не чувствовал особого дискомфорта, находясь в изоляции с коронавирусом, - у него была легкая стадия и госпитализация не потребовалась. Он также признался, что если бы не сделал тест на COVID-19, то мог бы и не узнать о заражении. Вероятнее всего, что новым типом коронавируса министр заразился от коллеги по работе.

- Врачи из Агентства здравоохранения сказали, что у меня легкая форма, небольшая концентрация вируса, практически на стадии завершения. Поэтому я сидел дома около 7-8 дней, повторно прошел тест с уже отрицательным результатом, просидел 14 дней на самоизоляции и вернулся на работу. Все это время я работал удалённо.

Прошел лечение в течение первых 7-10 дней в период лихорадки и головных болей. Боли присутствовали и, возможно, до того, как был обнаружен вирус. Я не обращал на них внимания, погруженный в деятельность, и думал, что это переутомление. Многое зависит от организма, как и от иммунитета. Я считаю себя спортивным человеком, так как долгое время занимался спортом, иммунитет формируется со временем. Я думаю, что вирус проходил так легко из-за этого. Я не чувствовал дискомфорта, - рассказал министр внутренних дел.

Подготовил Михаил Генчу