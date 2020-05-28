В Молдове с начала года снизились объемы вводимого в эксплуатацию жилья

В I квартале 2020 года количество введенного в эксплуатацию жилья снизилось более чем на десять процентов.

Такие данные представило Национальное бюро статистики. Так, согласно официальным данным, в январе-марте текущего года было введено в эксплуатацию 1011 жилищ (квартир и индивидуальных жилых домов) общей площадью 93,4 тыс. кв. м. Это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом количество введенных в эксплуатацию квартир снизилось на 17,6% по сравнению с I кварталом 2019 года, в то время как количество индивидуальных жилых домов выросло на 0,3%.

В городской местности Молдовы в I квартале текущего года было сдано в эксплуатацию 813 единиц жилья общей площадью 70 тыс. кв. м. Это на 15,1% меньше показателя того же периода 2019 г.

В сельской местности было сдано в эксплуатацию 198 единиц жилья площадью 23,4 тыс. кв. м – на 6,8% больше, в сравнении с показателем того же периода предыдущего года.

Больше всего жилья было сдано в эксплуатацию в январе-марте в мун. Кишинев – 769 единиц общей площадью 64 тыс. кв. м. Это 68,5% общего объема введенного в эксплуатацию жилья по стране. По сравнению с прошлым годом сокращение составило 12,5%.

В северных районах страны в I квартале 2020 года в эксплуатацию было сдано 73 единицы жилья общей площадью 9,1 тыс. кв. м - плюс 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В центральной части страны было введено 111 единиц жилья общей площадью 13 тыс. кв. м – 17,7%. В южном регионе было введено 40 единиц жилья общей площадью 5 тыс. кв. м – плюс +16,4%. В АТО Гагаузия – 18 единиц жилья общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Сокращение составило 53,8%.

Подготовил Михаил Генчу