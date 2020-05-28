Генпрокурор Молдовы: Плахотнюк контролировал Нацбанк во время «кражи миллиарда»

Александр Стояногло дал «маячок» тем, кто думал, что все их финансовые махинации забыты – теперь у них возникнут серьезные проблемы.

Во вторник вечером Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло принял участие в передаче на одном из частных телеканалов. Предлагаем вам самые интересные цитаты из этого интервью.

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- Сколько человек надо привлечь к ответственности по краже миллиарда?

- Это могут быть сотни люди, почти все государственные институты. Кто-то пассивно, кто-то активно. В отношении части людей дела уже отправлены в суд.

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Бывший президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану утверждал на допросах прокурорам, что своими действиями спас Молдову.

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Плахотнюк контролировал Нацбанк во время «кражи миллиарда». Как вы думаете, господин Плахотнюк имеет отношение к этой краже?

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Я не буду обсуждать заявления Мораря. Из-за него сотни людей преследовали, они сидели в тюрьме незаконно.К нему много вопросов у прокуроров. Бизнесменам в тюрьму привозили нотариуса и он отписывал свое имущество. Такие прокуроры должны отвечать за свои деяния.

ХХХ

- Сколько человек надо привлечь к ответственности по краже миллиарда?

- Это могут быть сотни людей, почти все государственные институты. Кто-то пассивно, кто-то активно. В отношении части людей дела уже отправлены в суд.

ХХХ

К запрошенным Нацбанком 6,3 миллиардам леев на спасение трех молдавских банков в итоге в документах правительства Лянкэ обозначена сумма в 9,3 миллиарда леев.

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Илан Шор и люди аффилированные с ним управляли тремя молдавскими банками, которые участвовали в "краже века". Роль господина Шора еще придется установить, его дело в суде связано лишь с частью его деятельности, значительная часть деятельности еще юридически не оценена.

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«Дело Шора» затягивалось искусственно, обвинение по его текущему уголовному делу будет уточнено.

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Минэкономики Молдовы в бытность руководства им Андриана Канду играло активную роль в продвижении проектов, регламентирующих банковскую деятельность, выделение или получение госгарантий.

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Дело об узурпации власти в Молдове в июне 2019 года не имеет аналогов, но оно было возбужденно обоснованно, по нему есть еще объём работы. Его закрытие даже не обсуждается.

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Дела Козловской, Урсаки и Усатого прекращены.

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Я не знаком с Цуцу лично. Он приехал с явными признаками болезни. Его дело в суде. Все будет рассмотрено. В том числе дело об убийстве в Оргееве.

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Что касается подкупа депутатов, то поставить человека под обвинение мы можем только словив момент передачи денег.

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Дело Платона будет пересмотрено в ревизионном порядке судом общей юрисдикции.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ