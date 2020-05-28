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Экономика
Куда можно улететь из Кишинева, начиная с 29 мая
28.05.2020

Утверждены чартерные рейсы на 29 мая - 16 июня.   Орган гражданской авиации объявил об утверждении чартерных рейсов на 29 мая - 16 июня, которые выполнят авиакомпании" Air Moldova" и "Fly One", передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в авиационном ведомстве, "Air Moldova" проведет следующие рейсы: 29 мая Кишинев - Лондон - Кишинев; 2 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 6 июня Кишинев - Дублин - Кишинев; 7 июня Кишинев - Лондон - Кишинев; 8 июня Кишинев - Париж - Кишинев; 16 июня Кишинев - Тель-Авив - Кишинев.

В свою очередь, компания "Fly One" проведет следующие рейсы: 3 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 5 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 7 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 9 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 11 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 13 июня Кишинев - Москва - Кишинев; 2 июня Кишинев - Париж - Кишинев; 12 июня Кишинев - Париж - Кишинев; 4 июня Кишинев - Верона - Кишинев; 8 июня Кишинев - Верона - Кишинев; 10 июня Кишинев - Парма - Кишинев; 6 июня Кишинев - Дублин - Кишинев; 14 июня Кишинев - Дублин - Кишинев.

Билеты на эти рейсы действительны в оба направления, их можно купить онлайн на сайтах www.airmoldova.md и www.flyone.eu. Информация, касающаяся расписания рейсов, даты и времени, доступна на официальных страницах двух авиакомпаний.


 
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