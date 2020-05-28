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Пограничная полиция Молдовы уточнила правила въезда в республику
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|28.05.2020
Пограничная полиция Молдовы уточнила правила въезда в республику. Так, граждане, у которых нет клинических признаков респираторной инфекции или температуры, не обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
Это касается:
- ▫️ водителей и персонала, обслуживающего транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, экипажей самолетов / кораблей и бригад железнодорожных составов;
- ▫️ лиц, путешествующих по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающих, в зависимости от обстоятельств (с представлением подтверждающих документов);
- ▫️ зачисленных в образовательные учреждения других стран школьников / студентов, которые должны сдать тесты или экзамены в конце учебного цикла средней школы / лицея / высшего образования - после представления подтверждающего документа;
- ▫️ лиц, путешествующих в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом;
- ▫️ трансграничных работников;
- ▫️ дипломатический или консульский персонал, аккредитованный в Молдове, сотрудников международных организаций, а также членов их семей или персонал, который может оказать гуманитарную помощь;
- ▫️ транзитных пассажиров.
В Погранполиции также указали, кому до 30 июня все еще запрещен въезд в Молдову.
@Sputnik
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