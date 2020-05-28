«Поддержка банков и подачки всем остальным». Григорий Петренко об инициативах Додона-Кику

Лидер партии «Европейские Левые» Григорий Петренко раскритиковал инициативы главы государства Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику по «поддержке населения». Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

«Удивительно, почему до сих пор нет никакой общественной реакции на инициативу Додона-Кику о компенсации из бюджета процентных ставок для экономических агентов по новым кредитам в размере не более шести фондов оплаты труда. Нет реакции, так как, видимо, многие молдавские СМИ уже давно перестали ловить мышей. А все дежурные эксперты продолжают рассуждать о нашем местечковом бордельном парламентаризме. Кто, кого и когда купит. Кто, с кем и когда вновь друг друга кинет.

А инициатива на самом деле забавная. Вместо того, чтобы оказывать адресную помощь, оплачивать технический отпуск сотрудников на период эпидемии, стимулировать спрос и внутренние закупки, госзаказы, правительство решило помочь коммерческим банкам и организациям по микрофинансированию. Компенсация процентных ставок в размере 8,7% годовых в леях - это де факто сохранение прибыли банков и финансовых организации за счёт госбюджета.

В прошлом году, повторюсь, банковский сектор был одним из самых прибыльных по экономике - более 2,5 млрд леев прибыли.

Ну и для отвлечения внимания в качестве дымовой завесы пенсионерам с пенсией до 3000 леев решили единоразово раздать по 700 леев (35 евро). Потом всю предвыборку будут говорить о социальной справедливости и помощи малоимущим. На самом деле всё наоборот - поддержка банков и подачки всем остальным!» - пишет Петренко.