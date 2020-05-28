И вездесущий Плахотнюк: Как год назад беглый олигарх мог занять кресло премьера...

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, почему Влад Георгиевич ему мстит.

«Он почти осуществил свой план»

В прошлом году Владимир Плахотнюк намеревался распустить в июне парламент и спровоцировать досрочные парламентские выборы в стране, чтобы по их результатам окончательно захватить всю власть в Молдове и возглавить правительство. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на частном телеканале.

– Он хотел привезти из Румынии Усатого и попытаться взять большинство в парламенте, потому что у него уже почти было 38 или 39 мандатов, и он знал, как это сделать. У него было 30, у Шора – 7, двое независимых. Ему оставалось только провести Усатого с 12-13 мандатами и самостоятельно сформировать большинство. Его целью была должность премьер-министра, – рассказал Игорь Додон.

Однако главе государства удалось сорвать этот план. Именно поэтому Плахотнюк сейчас мстит ему за это, отметил Додон.

Через кого Плахотнюк намерен вернуться в Молдову

Владимир Плахотнюк использует три “инструмента” для возвращения себе былого влияния в молдавской политике. Два из них находятся в парламенте, а третий – вне его. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Группа Канду и группа Шор в парламенте, и Усатый вне парламента. Это очевидно. У них скоординированы повестки, мессаджи, вплоть до мелочей, – сказал он.

Стоит отметить, что ранее Ренато Усатый признал, что часто общается с лидером группы “Про-Молдова” Андрианом Канду.

«Я лично попросил Генпрокуратуру расследовать видео»

Глава государства приветствует начатые Генеральной прокуратурой проверки по поводу появившегося в информационном пространстве провокационного видео. В рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон отметил, что он сам попросил ГП разобраться, кто стоит за этой фальшивкой.

– Я попросил Генеральную прокуратуру отреагировать на кадры с пакетом. Хорошо, что это дело было возбуждено и что будут даны объяснения по этому поводу, чтобы потом ни у кого не было вопросов, – сказал он.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что съемка была постановочной и незаконной. Президент также обратил внимание на то, что ролик был опубликован за полчаса до громких заявлений генерального прокурора о том, что Плахотнюк был одним из главных бенефициаров “кражи века”.

Игорь Додон уверен: это неслучайно, и те, кто стоят за этим, пытались таким образом увести внимание населения от этой темы.

«Плахотнюк может снова захватить все госинституты в стране»

Под руководством Владимира Плахотнюка Демократическая партия никогда не набирала больше 10-17%. Однако ему удавалось контролировать ситуацию только за счет того, что он постоянно сталкивал лбами левых и правых, используя для этого геополитические темы.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. Глава государства отметил, что беглый олигарх пытается сделать это и сейчас, и только от мудрости нынешнего политического класса зависит, получится ли у него.

– В этом была его “сила”, и это он пытается сделать и сейчас. Он пытался это сделать в прошлом году, когда хотел столкнуть лбами социалистов и правых. Теперь пытается снова, запуская геополитические мессаджи. И если нам, представителям левого и правого политических флангов, не хватит политической мудрости, мы окажемся в ситуации, когда Плахотнюк через свои инструменты, Шора и Канду, купит еще 3-4 депутата и будет играть между нами и снова захватит все государственные институты, – сказал он.

«Санду сама хотела в отставку»

Игорь Додон также выразил мнение, что, если бы Майя Санду сама не спровоцировала свою отставку, не исключено, что ее правительство было бы у власти до сих пор, сообщает AIF.md.

– Она сама спровоцировала свою отставку. Этого хотели не мы, а она. И вы видели, недавнее решение КС гласит, что она не была права, о чем говорили и мы, что процедура назначения генерального прокурора неконституционна. Если бы она тогда отозвала бы свое решение о взятии ответственности, думаю, что её правительство было бы у власти и сейчас, – отметил президент.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ