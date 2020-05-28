«Шоровцы» и «плахотнюковцы» на удаленке – пока сажать будут тех, кто остался в Молдове

Пока главные фигуранты «кражи миллиарда» нежатся на солнце за границей, оставшиеся в стране «смотрящие» потихоньку сушат сухари. СМИ Молдовы активно разгоняют новости о том, что те, кто особенно сильно замарал себя в «краже века», управляют своими активами из-за границы.

А те, кто в силу возраста и самоуверенности остался в Молдове, носа не кажут в офисы, командуя из загородных дач и прочих домиков в деревне.

Это мы вообще к чему?

К тому, что физически эти шоровские старцы в своих кабинетах в Кишиневе в обозримом будущем вряд ли появятся - это было бы слишком вызывающе. Будут, как и прежде, рулить на удаленке, надеясь, что их не возьмет за жиденькие бороденки господин Стояногло.

Но ведь это не так, господин Генпрокурор?

Такие мемы стали популярными в сети.

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КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Александр Кориненко: «Они увозят семьи и имущество подальше от Молдовы»

У молдавских политиков входит в моду управлять своими людьми по скайпу. Они увозят семьи и имущество подальше от Молдовы. Шор управляет из Израиля. Плахотнюк из США. Канду из Чехии.

В случае чего, все шишки упадут на тех, кто в стране. Готовы ли их люди получить прописку в пенитенциаре 13, когда их лидеры, в случае неудачи и раскрытия схем, будут принимать солнечные ванны на берегу моря?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ