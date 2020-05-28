Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 28 мая 2020: Более 200 зараженных в сутки - надо ли паниковать

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 28 мая 2020 года.
Нас правильно поправили, когда сутки назад мы были в шоке от того, как резко возросло количество больных ковидом: а тесты-то мы не указали! Исправляемся.
За минувшие сутки коронавирусом заразились 232 человека. Казалось бы, очень много, но смотрите на количество тестов - их тоже много, аж 1663! Кроме того, на этот час активными больными являются 3288 человек, а выздоровели 3 975!
Итак, на 8.00 утра 28 мая ситуация в Молдове такая:
7537 (+232) - заражены
1504 (+20) из них - медработники
1663 - проведено тестов
274 (+6) - умерли
259 (+3) - в тяжелом состоянии.
17 (-2) - в критическом (на ИВЛ).
44385 (+1172) - под наблюдением.
3975 (+91) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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