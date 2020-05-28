Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 28 мая 2020: Более 200 зараженных в сутки - надо ли паниковать

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 28 мая 2020 года.

Нас правильно поправили, когда сутки назад мы были в шоке от того, как резко возросло количество больных ковидом: а тесты-то мы не указали! Исправляемся.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 232 человека. Казалось бы, очень много, но смотрите на количество тестов - их тоже много, аж 1663! Кроме того, на этот час активными больными являются 3288 человек, а выздоровели 3 975!

Итак, на 8.00 утра 28 мая ситуация в Молдове такая:

7537 (+232) - заражены

1504 (+20) из них - медработники

1663 - проведено тестов

274 (+6) - умерли

259 (+3) - в тяжелом состоянии.

17 (-2) - в критическом (на ИВЛ).

44385 (+1172) - под наблюдением.

3975 (+91) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ