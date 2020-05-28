Министр внутренних дел Павел Войку рассказывает как у него протекал коронавирус...

Министр внутренних дел Павел Войку, возможно, заразившийся новым типом коронавируса от коллеги по работе, признался, что если бы не сделал тест на COVID-19, вероятно, даже не знал бы о заражении.

"Врачи из Агентства здравоохранения сказали, что у меня легкая форма, небольшая концентрация вируса, практически на стадии завершения. Поэтому я сидел дома около 7-8 дней, повторно прошел тест с уже отрицательным результатом, просидел 14 дней на самоизоляции и вернулся на работу. Все это время я работал удалённо.

Прошел лечение в течение первых 7-10 дней в период лихорадки и головных болей. Боли присутствовали и, возможно, до того, как был обнаружен вирус. Я не обращал на них внимания, погруженный в деятельность, и думал, что это переутомление. Многое зависит от организма, как и от иммунитета. Я считаю себя спортивным человеком, так как долгое время занимался спортом, иммунитет формируется со временем. Я думаю, что вирус проходил так легко из-за этого. Я не чувствовал дискомфорта", - добавил министр.

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