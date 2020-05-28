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Общество
Новые туалеты под видеонаблюдением в парках Кишинева
28.05.2020

Девять модернизированных общественных туалетов заработали в Кишиневе. 

Санузлы подключены к общей канализационной сети и находятся в парках, в них есть горячая вода, они адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Туалеты были установлены в парках "Долина Роз" (3 объекта), "Ла Извор", "Рышкань" (по 2 объекта), "Алунелул" и "Валя Морилор" (по одному).  Туалеты оснащены камерами видеонаблюдения, чтобы минимизировать риск вандализма, сообщает пресс-служба примэрии Кишинева.  

Подготовил Михаил Генчу   


 
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