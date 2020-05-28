Новые туалеты под видеонаблюдением в парках Кишинева

Девять модернизированных общественных туалетов заработали в Кишиневе.

Санузлы подключены к общей канализационной сети и находятся в парках, в них есть горячая вода, они адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.

Туалеты были установлены в парках "Долина Роз" (3 объекта), "Ла Извор", "Рышкань" (по 2 объекта), "Алунелул" и "Валя Морилор" (по одному). Туалеты оснащены камерами видеонаблюдения, чтобы минимизировать риск вандализма, сообщает пресс-служба примэрии Кишинева.

Подготовил Михаил Генчу