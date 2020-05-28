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Экономика
Банки Молдовы отличает способность адаптироваться к стандартам Евросоюза - Вице-Президент НБМ Ион Стурзу
28.05.2020

Банковский сектор Молдовы отличает гибкость и способность банков реализовывать механизмы BASEL III, адаптируясь к стандартам и ценностям Евросоюза, - считает вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Ион Стурзу.

В интервью агентству "ИНФОТАГ" он сказал, что банки выполняют обязательства, которые есть у РМ в соглашении об Ассоциации с ЕС, которые непосредственно касаются финансово-банковского сектора.

"В настоящее время банки предоставляют отчеты о внутреннем процессе оценки достаточности капитала - Internal Capital Adequacy and Assessment Process (ICAAP), которые являются ключевым компонентом процесса оценки и надзора (SREP)", - сказал он.

Вице-президент отметил, что это позволяет банкам определять свои собственные требования к капиталу на основе рисков, которым они подвергаются.

"Таким образом, финансовые учреждения могут более четко формировать свои стратегические планы, основываясь на потребностях их бизнеса, заметно коррелирующих с их капиталом и всевозможными рисками", - подчеркнул Ион Стурзу.


 
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