Ион Чебан: мы готовы к открытию рынков

Открытие планируется 1 июня 2020. Примэрия разработала свод правил для сотрудников и посетителей рынков, обязательных к исполнению. Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов, гостем которой стал генеральный примар столицы Ион Чебан.

– В целом мы готовы к открытию рынков, и я бы очень хотел, чтобы все граждане соблюдали эти рекомендации. Важно понимать, что все эти правила придуманы не нами, они применяются по всему миру, и их соблюдение приносит видимый положительный результат, - заявил Ион Чебан.

Генеральный примар отметил, что обязательны к соблюдению следующие правила:

- соблюдение социальной дистанции,

- обеспечение дезинфицирующими средствами,

- работники рынка и посетители должны быть в масках и перчатках.

Администрации рынков обязуются проводить дезинфекцию территории, проводить замер температуры тела у своих сотрудников и предпринимать все меры по обеспечению безопасности для персонала и посетителей.

Ранее градоначальник рассказал о том, что планируется полная модернизация Центрального рынка Кишинева, все вопросы на эту тему будут обсуждаться на этой неделе, передает TVR Moldova.

Автор: Михаил Генчу