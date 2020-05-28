28 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ион Чебан: мы готовы к открытию рынков
28.05.2020

Открытие планируется 1 июня 2020. Примэрия разработала свод правил для сотрудников и посетителей рынков, обязательных к исполнению. Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов, гостем которой стал генеральный примар столицы Ион Чебан.

– В целом мы готовы к открытию рынков, и я бы очень хотел, чтобы все граждане соблюдали эти рекомендации. Важно понимать, что все эти правила придуманы не нами, они применяются по всему миру, и их соблюдение приносит видимый положительный результат, - заявил Ион Чебан.

Генеральный примар отметил, что обязательны к соблюдению следующие правила:

  • - соблюдение социальной дистанции,
  • - обеспечение дезинфицирующими средствами,
  • - работники рынка и посетители должны быть в масках и перчатках.

Администрации рынков обязуются проводить дезинфекцию территории, проводить замер температуры тела у своих сотрудников и предпринимать все меры по обеспечению безопасности для персонала и посетителей.

Ранее градоначальник рассказал о том, что планируется полная модернизация Центрального рынка Кишинева, все вопросы на эту тему будут обсуждаться на этой неделе, передает TVR Moldova.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.