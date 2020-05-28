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Как Александр Стояногло жмет руку Вячеславу Платону (см. Видео)
28.05.2020

СМИ Влада Плахотнюка пошли разгонять видео с допроса банкира Вячеслава Платона при участии генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.

Поскольку прицепиться к Платону будет для этих СМИ очень криво, то решили прикопаться к тому, что генпрокурор перед допросом здоровается со всеми за руку, в том числе Платоном и говорит ему: "Привет, Вячеслав". Это, в общем, уровень (&мат&), обслуживающих Плахотнюка. Потому что Стояногло, видимо по их разумению, должен был подойти и плюнуть в Платона.

Но теперь Александр Дмитриевич уважаемый точно знает, кто снимал эту историю и слил её. Комнатка небольшая, число участников ограничено. Значит подплахотнюковского шпиона вычислить возможно и поганой метлой... в 13-й пенитенциар.

А Владу Георгиевичу уважаемому мы еще раз хотим напомнить, что (&мат&), которым он по непонятной причине доверился, один раз уже довели его до свержения и изгнания.

@MiT


 
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